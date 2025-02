Fortaleza irá recorrer de decisão do TJDF após perda de mando de campo

Clube foi punido a cumprir dois jogos sem a presença de público no Campeonato Cearense de 2025 em decorrência da briga entre torcedores que ocorreu na partida diante do Horizonte

O Fortaleza divulgou por meio de uma nota na noite desta terça-feira, 11, que irá recorrer da decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), que puniu o clube a cumprir dois jogos sem a presença de público no Campeonato Cearense de 2025.

A pena, acompanhada de uma multa de R$ 30 mil, foi aplicada em decorrência da briga entre torcedores do Leão que ocorreu na partida do time diante do Horizonte. Na ocasião, a partida deve de ser paralisada pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique em decorrência de uma confusão generalizada entre membros de torcidas organizadas.