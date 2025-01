Fortaleza rompe com organizadas após nova briga em estádio; caso está sob investigação policial

Houve pelo menos dois registros de confusão protagonizados por membros de torcidas organizadas do Fortaleza durante a partida contra o Horizonte na estreia do Campeonato Brasileiro 2025 / Crédito: Twitter / Reprodução

O Fortaleza Esporte Clube emitiu uma nota oficial lamentando os incidentes violentos protagonizados por torcedores organizados nas arquibancadas do estádio Domingão, durante a vitória por 3 a 1 contra o Horizonte, nesse sábado, 25. O episódio, que obrigou a paralisação do jogo e levou famílias a deixarem o estádio antes do término da partida, está sendo investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Segundo o clube, a Draco já iniciou o processo para identificar os responsáveis pela confusão, com foco na responsabilização individual dos envolvidos. "A investigação visa responsabilizar os CPFs, ou seja, as pessoas físicas que praticaram atos criminosos, assegurando que sejam punidas conforme a lei", destacou a nota oficial.

Diante da gravidade do ocorrido, o Fortaleza anunciou o rompimento de qualquer relação com torcidas organizadas, decisão que terá efeito imediato. O clube enfatizou que essa medida será aplicada já no próximo confronto, marcado para esta terça-feira, 27, contra o Cariri, pelo Campeonato Cearense.

Reincidência de conflitos A briga no Domingão não foi um caso isolado. Desde 2022, desentendimentos entre membros das torcidas Força da Galera (antiga TUF) e Irmandade Tricolor (ex-JGT) têm gerado tumultos, tanto dentro quanto fora dos estádios. Em 2023, torcedores entraram em confronto na Neo Química Arena, em São Paulo, antes da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Corinthians. Apesar de iniciativas do ex-presidente Marcelo Paz para firmar um pacto de paz no início de 2024, episódios de violência continuaram a ocorrer, levando a um primeiro rompimento institucional com as torcidas organizadas em março daquele ano.

Ao longo do ano passado, no entanto, confrontos em ruas de Fortaleza e até mesmo durante uma partida de futsal foram relatados envolvendo integrantes das duas torcidas. Compromisso com a paz nos estádios Na nota emitida neste domingo, 26, o Fortaleza reforçou seu compromisso em garantir um ambiente seguro para torcedores, especialmente famílias, e reiterou que atitudes violentas não refletem os valores do clube.