Brasil vence Chile e torce por tropeço da Argentina para ser campeão do Sul-Americano sub-20

O atacante brasileiro #09 Deivid De Souza comemora com o companheiro de equipe, o atacante brasileiro #19 Ricardo Mathias, após marcar um gol durante a partida da fase final do Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20 de 2025 entre Brasil e Chile no estádio José Antonio Anzoátegui em Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui, Venezuela, em 16 de fevereiro de 2025 / Crédito: JUAN BARRETO / AFP

O Brasil venceu o Chile por 3 a 0 neste domingo, 16, no Estádio Olímpiuco General José Antonio Anzoátegui, em Puerto la Cruz, na Venezuela, pela última rodada da fase final do Sul-Americano sub-20. Deivid Washington, Pedrinho e Ricardo Mathias balançaram as redes para o time canarinho. Já classificado para o Mundial da categoria, a Seleção Brasileira entrou em campo determinada a fazer o resultado necessário para se sagrar campeã. A vitória veio, mas agora a equipe comandada por Ramon Menezes terá de torcer por um tropeço da Argentina, que entra em campo neste domingo, contra o Paraguai, às 21h30min (de Brasília), para confirmar o título.

Brasil 3x0 Chile: o jogo A Seleção Brasileira não teve um bom desempenho no primeiro tempo e passou sufoco contra o Chile. O goleiro do time canarino, Felipe Longo, protagonizou duas boas defesas para manter o 0 a 0 no placar, vencendo o duelo particular com o atacante Pancho Rossel.