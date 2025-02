Da goleada sofrida na estreia ao título: Brasil é campeão do Sul-Americano Sub-20

O Brasil teve um início catastrófico no Sul-Americano Sub-20, ao sofrer a maior goleada de sua história diante da Argentina em todas as categorias, um 6 a 0 na estreia, mas a Seleção se reergueu, melhorou jogo a jogo e conquistou o título.

O time do técnico Ramon Menezes foi bicampeão do torneio no domingo com uma vitória por 3 a 0 sobre o Chile, na última rodada do hexagonal final. Com 13 títulos, o Brasil é o maior vencedor do Sul-Americano Sub-20, à frente do Uruguai, segundo com oito conquistas.