Vojvoda, técnico do Fortaleza, chega à sua nona derrota diante do Ceará em 21 jogos

Técnico do Fortaleza, Vojvoda não costuma ter vida fácil diante do Ceará / Crédito: FABIO LIMA / O POVO

O Fortaleza foi derrotado no primeiro Clássico-Rei do ano, por 2 a 1, diante do Ceará, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense, neste sábado, 8. Esta foi a 9ª derrota de Juan Pablo Vojvoda, à frente ao Leão, sob o maior rival. Ao todo, desde 2021, ano da chegada do argentino, foram 21 jogos. Neste período, além da quantidade elevada de revés, foram sete empates e apenas cinco vitórias.