Vojvoda lamenta derrota e fala sobre tabu contra o Ceará: "Coisas do futebol"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 26.11.2024: Vojvoda. Fortaleza x Flamengo, Arena Castelão, série A do campeonato brasileiro. (Foto: Aurélio Alves / O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Fortaleza saiu com um saldo negativo no primeiro Clássico-Rei de 2025, ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Ceará. Como resultado, o Tricolor vê ampliar para seis jogos a sequência sem vencer diante do principal rival, tendo sido a última vitória no Campeonato Cearense de 2023. Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Vojvoda falou sobre a partida e afirmou não ter conhecimento sobre o histórico negativo diante do Vovô. Ainda em análise sobre a derrota diante do Alvinegro, o técnico tricolor ressaltou o nível de dificuldade dos clássicos e reconheceu o desempenho abaixo do esperado por parte de sua equipe.