Calebe lamenta derrota do Fortaleza no Clássico-Rei: "Foi por detalhes"

Após o revés diante do rival, o camisa 10 do Leão destacou a necessidade de ajustar os erros da equipe leonina

“Foi uma derrota por detalhes. Clássico a gente tem que estar ligado durante os 90 minutos, e infelizmente, a gente tomou uma bola parada, outro acho que um detalhe importante ali. Então é treinar esses erros que a gente cometeu, para que no próximo jogo que vier a gente esteja atento nos 90 minutos para sair com os três pontos”, disse Calebe.

No primeiro Clássico-Rei da temporada , válido pela última rodada do Campeonato Cearense , o Fortaleza viu o rival Ceará levar a melhor ao vencer o duelo por 2 a 1 na Arena Castelão. Em entrevista à imprensa após o jogo, Calebe analisou a derrota do Tricolor e destacou os detalhes que levaram ao placar negativo.

Na partida, o meia entrou aos 13 minutos do segundo tempo para substituir Pochettino. Segundo Calebe, o placar amargo deverá servir de aprendizado para a equipe do Pici, que já se prepara para um compromisso pela Copa do Nordeste. Na próxima terça-feira, 11, o Leão visita o Altos, no Albertão, em Teresina-PI.

“Sabemos que Clássico ninguém quer perder, a gente não queria perder, mas infelizmente saímos daqui com a derrota hoje, mas serve de aprendizado. Amanhã é outro dia, continuaremos na nossa pegada de sempre, treinando forte para que os próximos objetivos a gente venha a cumprir”, finalizou o camisa 10 do Fortaleza.