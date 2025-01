Fortaleza oficializa empréstimo do goleiro Santos ao Athletico-PR

O Fortaleza oficializou a saída do goleiro Santos por empréstimo para o Athletico-PR até o final desta temporada, com possibilidade de estender por mais um ano. Vale ressaltar que o arqueiro tem vínculo com o Leão do Pici até o término de 2026.

Santos chegou ao Pici em janeiro do ano passado, comprado do Flamengo por 1 milhão de dólares, equivalente a R$ 4,8 milhões na cotação da época. Com a camisa tricolor, o goleiro entrou em campo apenas quatro vezes, todas na campanha do tricampeonato da Copa do Nordeste: vitórias sobre River-PI e Altos-PI e empates com Sport e Botafogo-PB.