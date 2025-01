Fortaleza oficializa saída de Dudu para o Athletico-PR; veja detalhes do acordo

Lateral-direito Dudu em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza oficializou a saída do lateral-direito Dudu para o Athletico-PR. Caso o jogador atinja algumas metas durante a vigência do seu contrato com o Furacão, o Tricolor do Pici receberá R$ 4,8 milhões por 80% dos direitos econômicos do atleta, conforme divulgado em nota oficial pelo próprio clube cearense. O lateral-direito Dudu desembarcou em Curitiba na segunda-feira passada, 6, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Athletico-PR. O jogador, que antes tinha vínculo até o final de 2025 com o Fortaleza, firmou contrato com o Furacão por duas temporadas.

A passagem de Dudu pelo Fortaleza não teve grande destaque individual. O atleta foi contratado pelo Leão na temporada de 2023 após se destacar no Atlético-GO no ano anterior e, para tirá-lo do Dragão, o Tricolor pagou R$ 3,5 milhões por 75% dos direitos econômicos do lateral. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Ao todo, o lateral-direito atuou em 37 partidas pelo Leão, somando um gol e três assistências. O jogador, no período no Pici, conquistou o Campeão Cearense de 2023 e da Copa do Nordeste 2024. Além disso, participou da campanha que culminou no vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2023.