Torcidas organizadas do Ceará entram em confronto e paralisam clássico contra Ferroviário

Durante o primeiro tempo da partida contra o Ferroviário, membros de torcidas organizadas do Ceará entraram em confronto no estádio Presidente Vargas, fazendo com que o jogo fosse paralisado. Caso acontece um dia após torcedores do Fortaleza protagonizarem episódio parecido

De acordo com vídeos compartilhados com O POVO , torcedores do Ceará removeram gradis que separavam setores destinados a diferentes grupos organizados, no PV. A ausência de barreiras físicas facilitou o início de trocas de socos, pontapés e o arremesso de cadeiras e outros objetos.

O clássico entre Ceará e Ferroviário, disputado neste domingo, 26, no estádio Presidente Vargas , precisou ser paralisado no primeiro tempo devido a um confronto entre integrantes de torcidas organizadas do Alvinegro. O incidente ocorre apenas um dia após uma confusão similar entre torcedores do Fortaleza , em partida contra o Horizonte, evidenciando uma sequência de episódios violentos envolvendo os principais clubes do estado.

Relatos obtidos pelo O POVO dão conta de que os confrontos geraram tumulto, com várias famílias, incluindo crianças, deixando o estádio antes mesmo do intervalo.

Conforme o promotor de Justiça, Antônio Edvando Elias de França, nove pessoas que estavam dentro do PV já foram presas. Também coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), do Ministério Público do Ceará (MPCE), as ocorrências continuam em andamento.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) foi procurada para comentar sobre eventuais prisões e apreensões, mas informou que ocorrências durante jogos quem responde é a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), que é quem faz o policiamento no estádio e no seu entorno.

O POVO entrou em contato com a assessoria de imprensa da PM-CE, mas até o momento não obteve retorno.