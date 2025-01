Prefeitura inicia estudos para instalação de reconhecimento facial no PV

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

A Prefeitura de Fortaleza, em reunião com dirigentes esportivos e da Federação Cearense de Futebol (FCF), definiu que o sistema de reconhecimento facial no estádio Presidente Vargas será instalado o "mais breve possível". A informação foi divulgada nas redes sociais do prefeito Evandro Leitão(PT). A medida ocorre após um conflito entre duas torcidas organizadas do Ceará que ocorreu no equipamento durante o Clássico da Paz, duelo entre Ferroviário e Ceará, realizado nesse domingo, 26.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No sábado, duas torcidas organizadas do Fortaleza também se confrontaram nas arquibancadas, mas a praça esportiva em questão era o Domingão, em Horizonte.