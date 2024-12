Kervin recebe sondagens, mas Fortaleza não vende por menos de R$ 31 milhões

A reportagem confirmou que a diretoria do Leão do Pici não considera vender o atleta por menos de 5 mil dólares – pouco mais de R$ 31 milhões na cotação atual

A reportagem confirmou que a diretoria do Leão do Pici não considera vender o atleta por menos de 5 milhões de dólares – pouco mais de R$ 31 milhões na cotação atual. Nenhuma das sondagens avançou para uma proposta oficial, posto que, internamente, o clube está decidido em manter o jogador, que também tem o desejo de seguir em solo cearense.

Tratado como uma joia no Fortaleza , o meio-campista venezuelando Kervin Andrade, de apenas 19 anos, recebeu sondagens da Major League Soccer (MLS) e mais quatro países da Europa para deixar o Tricolor em 2025, conforme apurou o Esportes O POVO . Contudo, o jovem e o clube cearense enxergam a disputa da Libertadores como uma grande vitrine para o atleta. No velho continente, os interessados eram da Bélgica, Rússia, Holanda e Alemanha.

Na reta final de 2024, o atleta teve maior foco na evolução da parte física, assim como segue fazendo com um acompanhamento particular, mesmo durante as férias. A intenção é que o jovem atue por mais minutos na próxima temporada.

O Tricolor executou no início de março, na época da primeira convocação de Kervin, sua prioridade de compra com valor fixado junto ao La Guaira, da Venezuela, pagando 650 mil dólares – R$ 3,2 milhões na cotação atual – por 50% dos direitos econômicos do atleta. No meio de 2024, Kervin já havia recebido sondagens de clubes europeus e árabes .

No ano, Kervin disputou 40 jogos pelo Fortaleza entre Copinha, Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Cearense, marcando dez gols e contribuindo com seis assistências. Pela seleção principal da Venezuela, jogou quatro partidas oficiais e deu um passe para gol.

Pela seleção, foi convocado para a Copa América. Com isso, o atleta recebeu um bônus previsto em seu contrato definitivo com o Leão do Pici, conforme adiantou o Esportes O POVO. À reportagem, o executivo de futebol do Fortaleza, Bruno Costa, relatou que o estilo de contrato de Kervin tem sido utilizado como base para novas promessas que chegam ao Pici.