Kervin Andrade marca golaço na estreia da Venezuela no Sul-Americano Sub-20

Kervin Andrade, meia do Fortaleza, durante jogo contra o Atlético-GO / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Atleta do Fortaleza, Kervin Andrade marcou um bonito gol na derrota da Seleção Venezuelana para o Chile pelo placar de 2 a 1, em confronto válido pelo Sul-Americano Sub-20, nessa quinta-feira, 23. O meio campista recebeu um passe no lado esquerdo do campo, trouxe a bola para o pé direito e acertou um chute de fora da área, no angulo do goleiro chileno.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O tento foi marcado já nos acréscimos da partida, não dando tempo suficiente para que a "Vinotinto" conseguisse buscar o empate. A publicação com o gol do jogador já tem mais de 200 comentários nas redes sociais, divididos entre torcedores do Fortaleza e da Seleção Venezuela.

“Tuti”, como é conhecido em seu país, é o camisa 10 e capitão da equipe que está disputando o torneio, sendo considerado o principal atleta do time. A seleção Venezuelana jogará a segunda partida do torneio neste sábado, 25, às 20h30min contra a seleção Peruana. Ambas as equipes se encontram no Grupo A do torneio, onde também estão o já citado Chile, Paraguai, Uruguai. Divididos em dois grupos com cinco equipes, avançam os três primeiros de cada chave para um hexagonal onde todos se enfrentam. O time que tiver mais pontos ao final da segunda fase será o campeão do torneio.