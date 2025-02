Moisés comemora vitória diante do Sport, mas já pensa no Clássico-Rei: "Mudar a chave"

A semana decisiva do Tricolor do Pici apenas começou. O atleta pediu foco no Ceará, adversário do sábado, 8 às 16h30min, pelo Campeonato Cearense

Decisivo na vitória do Fortaleza por 2 a 0 diante do Sport-PE, nesta terça-feira, 4, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, o atacante Moisés, autor do primeiro gol tricolor, falou na saída do gramado da Ilha do Retiro.

Na oportunidade, o atleta festejou o triunfo e comentou seu desempenho particular frente ao Leão da Ilha, onde já possui cinco gols no confronto. "Feliz pela vitória. Trabalhamos bem na semana, pois sabíamos da dificuldade do jogo."