Sport x Fortaleza: Vojvoda defende invencibilidade no confronto; veja retrospecto

Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Flamengo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

A partida entre Sport e Fortaleza, nesta terça-feira, 4, às 21h30min, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), pela Copa do Nordeste, terá um tabu em jogo: comandante do Tricolor desde 2021, Juan Pablo Vojvoda nunca perdeu para o Rubro-Negro em seis confrontos e vai defender a invencibilidade. + Siga o canal do Esportes O POVO no WhatsApp

O técnico argentino encarou o time pernambucano duas vezes pela Série A e outras quatro pelo Nordestão, com quatro triunfos e dois empates. Como visitante, condição em que estará no reencontro desta terça, foram dois resultados positivos e duas igualdades.

Já em 2024 foram mais dois confrontos em solo pernambucano, ambos pela Lampions League, com cenários bem diferentes dentro e fora de campo. Pela fase de grupos, placar de 1 a 1, em duelo que ficou marcado pelo atentado contra a delegação cearense ao final da partida, após deixar a Arena de Pernambuco. No reencontro, pela semifinal, goleada do Leão do Pici por 4 a 1, com direito a três bolas nas redes do atacante Moisés.