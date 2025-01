Gastón Ávila chega ao Pici e fala sobre argentinos do Fortaleza: "São uma família"

Novo zagueiro do Fortaleza para a temporada de 2025, Gastón Ávila conheceu, na tarde desta terça-feira, 29, as dependências do Centro de Excelência Alcides Santos. Contratado por empréstimo junto ao Ajax, da Holanda, o argentino foi recebido pela diretoria do clube.

O defensor realizou atividades exclusivamente na academia, sob a supervisão do departamento de saúde e performance do Tricolor do Pici.