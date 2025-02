Fortaleza abre check-in e divulga venda de ingressos para o Clássico-Rei pelo Cearense

Torcida do Fortaleza no jogo Fortaleza x Criciúma, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou na tarde deste domingo, 2, a abertura de check-in para sócios-torcedores que desejam comparecer ao primeiro Clássico-Rei do ano. Leão e Vovô irão se enfrentar neste sábado, 8, às 16h30min, na Arena Castelão, pela quinta e última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense. Os sócios-torcedores interessados em participar do embate no qual o Tricolor do Pici é mandante poderá confirmar presença pelo site do Sócio Fortaleza.