Gastón Ávila é registrado no BID e pode estrear pelo Fortaleza

O zagueiro argentino de 23 anos foi contratado no início desta temporada e chegou em Fortaleza nesta semana

O zagueiro argentino Gastón Ávila foi registrado pelo BID da CBF e está disponível para ser relacionado a partir do confronto contra o Floresta, que acontece neste sábado, 1º, às 16h30min, no estádio Presidente Vargas. O registro no boletim da CBF foi publicado na tarde desta quinta-feira, 30.

Nos últimos dias, o jogador esteve em São Paulo, onde recebeu o visto de trabalho, necessário para que fosse regularizado e pudesse atuar pelo Tricolor.