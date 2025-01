Fortaleza "acompanha" Gastón Ávila e aguarda definição do Ajax, revela Paz

Zagueiro argentino Gastón Ávila pertence ao Ajax, da Holanda / Crédito: Divulgação/AFC Ajax

Em entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, no último sábado, 11, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, admitiu que o clube monitora o zagueiro argentino Gastón Ávila, mas ponderou que o destino do jogador de 23 anos será definido pelo Ajax, da Holanda, com o qual ele tem contrato até junho de 2028.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O camisa 30 é observado pelo Tricolor desde que se destacou no Rosario Central, da Argentina, em 2021. Ele também atuou no Boca Juniors, onde foi companheiro de Pol Fernández, recém-contratado pelo Leão. No clube holandês, porém, disputou apenas oito jogos no time principal e sofreu grave lesão em janeiro do ano passado.

"É um atleta que a gente conhece e acompanha o trabalho, você vê que eu tenho informações precisas do jogador. Jogou no Boca Juniors também. Mas não se sabe ainda se o Ajax vai trabalhar o empréstimo, uma venda... Uma venda acho que é algo muito difícil, pelas cifras que envolvem. Não sabemos se o Ajax vai fazer o empréstimo", completou o CEO tricolor. Ainda em entrevista ao programa As Frias do Sergio, o dirigente do Leão também falou sobre a negociação com o experiente David Luiz, que deixou o Flamengo ao fim de 2024. Para a zaga, o técnico Juan Pablo Vojvoda já conta com Brítez, Cardona, Kuscevic e Titi. A carreira de Gastón Ávila Cria do Rosario, Gastón Ávila ganhou oportunidade no time profissional do Boca Juniors, mas foi pelo próprio Rosario Central que se destacou, em 2021: disputou 34 jogos e marcou três gols.