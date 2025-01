Fortaleza: estreia de patrocínio de bet no uniforme será contra o Maracanã

Após anúncio oficial, Leão do Pici já vai estampar marca da Cassino no duelo da noite desta quinta-feira, 30, no PV, pelo Campeonato Cearense

Após o fim do contrato com a Novibet, o Tricolor atuou com o uniforme limpo nos amistoso da Orlando Cup, em pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, e também nos três primeiros duelos oficiais de 2025, diante de Moto Club-MA, Horizonte e Cariri.

Diante do Bicolor Metropolitano, a camisa do Leão já terá a marca da bet, que assinou contrato até o fim de 2026 e vai desembolsar R$ 32,5 milhões por temporada , ou seja, valor total de R$ 65 milhões. O montante ainda pode chegar a R$ 70 milhões em caso de bônus por metas atingidas.

Além de estampar a marca no principal espaço do uniforme, a Cassino também terá direito a outras propriedades, como banners, backdrops de coletivas, placas de publicidade no centro de treinamento do Laion e assinatura de conteúdo para redes sociais.

Este será o maior patrocínio da história do futebol cearense e o segundo maior do Nordeste, atrás apenas do Bahia, que firmou, na semana passada, acordo de R$ 80 milhões com a Viva Sorte por duas temporadas — ou seja, R$ 40 milhões em cada ano.

Anteriormente, o Fortaleza foi patrocinado pela casa de apostas grega Novibet, que desembolsou R$ 40 milhões em dois anos de vínculo. A bet estrangeira estampava o espaço master, mangas e calção do traje de jogo, além do naming rights do canal do clube no YouTube.

O que é a CassinoBet

A CassinoBet pertence ao grupo Ana Gaming Brasil, que também é dono da Bet7K e da Bet Vera e está licenciada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda do Governo Federal. A empresa patrocina nomes do futebol como os ex-atacantes Edilson e Edmundo.