Fortaleza anuncia casa de apostas brasileira como patrocinadora master até 2026

O Fortaleza anunciou, na tarde desta quinta-feira, 30, o novo patrocinador master para as duas próximas temporadas. O Tricolor confirmou o acordo até o fim de 2026 com a casa de apostas brasileira Cassino. O clube não revelou os valores, mas o Esportes O POVO apurou que a bet desembolsará R$ 32,5 milhões por ano (valor total de R$ 65 milhões). O contrato com a bet ainda tem bônus que podem fazer o montante total do patrocínio chegar a R$ 70 milhões. A nova parceria será apresentada em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 31, na sede do Leão.

Além de estampar a marca no principal espaço do uniforme, a Cassino também terá direito a outras propriedades, como banners, backdrops de coletivas, placas de publicidade no centro de treinamento do Laion e assinatura de conteúdo para redes sociais.

Anteriormente, o Fortaleza foi patrocinado pela casa de apostas grega Novibet, que desembolsou R$ 40 milhões em dois anos de vínculo. A bet estrangeira estampava o espaço master, mangas e calção do traje de jogo, além do naming rights do canal do clube no YouTube. "O anúncio desta parceria representa um divisor de águas para o mercado, pois estamos falando do maior contrato de patrocínio da história do clube, exatamente no momento em que o Fortaleza se consolida como uma referência nacional, e ao mesmo tempo em que nossas marcas alcançam patamares expressivos a partir do início da regulamentação no país", destacou o CEO da Cassino, André Viana.