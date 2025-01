Fisiologista do Fortaleza valoriza rodízio de jogadores em meio a calendário apertado

O calendário apertado de cinco jogos em um intervalo de dez dias fez o Fortaleza adotar a estratégia de revezar jogadores e escalações nos primeiros compromissos da temporada para evitar lesões. O fisiologista do Leão, Adriano Lima, explicou que o objetivo é minimizar o desgaste do elenco e também aprimorar a parte física dos atletas neste início de ano.

“A ideia de revezar os jogadores é importante porque permite que nossos atletas se recuperem do estresse fisiológico que a partida proporciona e, ao mesmo tempo, para treinar algumas valências físicas, como força, velocidade e resistência, que se relacionam com as avaliações que nós fizemos inicialmente na pré-temporada de uma forma individualizada", explicou Adriano Lima ao Esportes O POVO .

"Isso para que a gente possa, nesse início de temporada, proporcionar um condicionamento físico cada vez mais perto do ideal”, completou o fisiologista tricolor.

Dos atletas à disposição no elenco, apenas o goleiro Magrão, o zagueiro David Luiz e o volante Fabrício ainda não ganharam oportunidade. Gastón Ávila se apresentou ao clube na última terça-feira, 28, e Kuscevic e Matheus Rossetto estão em período de transição após lesões.

A agenda do Fortaleza segue cheia, já que o time volta a campo nesta quinta-feira, 30, para enfrentar o Maracanã, e também jogará no sábado, 1º, diante do Floresta — ambos os confrontos serão no PV. A primeira viagem além das fronteiras estaduais será para o Recife (PE), onde enfrentará o Sport, na próxima terça-feira, 4.