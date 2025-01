Com estreia de Quarcoo, Fortaleza volta a ter jogador africano em campo após 19 anos

Atacante ganês chegou ao Tricolor no ano passado e rapidamente se tornou destaque da equipe Sub-20

Na goleada de 7 a 0 sobre o Cariri, pelo Campeonato Cearense, o Fortaleza quebrou uma marca longeva ao contar com a presença de um jogador africano em campo depois de quase duas décadas. O atacante ganês Michael Quarcoo, destaque da base, estreou pelo elenco profissional do Tricolor no segundo tempo da partida contra o Cariri.



A última vez que um atleta africano havia atuado oficialmente pelo Tricolor do Pici foi em outubro de 2005, na derrota por 3 a 0 para o Corinthians, pela Série A. Na partida, o atacante Aluspah Brewah, de Serra Leoa, vestiu a camisa do Fortaleza, encerrando sua passagem pelo clube em um amistoso no início de 2006.