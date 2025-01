Brenno estreia pelo Fortaleza diante do Cariri e comemora não ter sido vazado

Brenno, goleiro do Fortaleza, fez sua estreia na goleada tricolor por 7 a 0 diante do Cariri / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

A goleada do Fortaleza por 7 a 0 diante do Cariri, na última segunda-feira, 28, pelo Campeonato Cearense, contou com uma novidade no gol tricolor: Brenno. Contratado no final da temporada passada — foi o primeiro reforço anunciado — junto ao Grêmio, o arqueiro ficou na vaga de João Ricardo, poupado. Embora não tenha sido muito exigido ao longo do confronto, por uma oportunidade teve que intervir. Ainda na etapa inicial, após cruzamento de Romero, o camisa 12 realizou boa defesa e manteve o placar que, naquele momento, estava em 1 a 0.