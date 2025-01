Diogo Barbosa elogia Vojvoda e projeta "ano vencedor" do Fortaleza

Lateral-esquerdo é apresentado pelo Tricolor, enaltece trabalho do treinador argentino e diz que é "tempo de vitórias" no Pici. Camisa 16 avalia concorrência na posição

"Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter sido escolhido para fazer parte de tudo que está acontecendo no Fortaleza. Tenho certeza que é um tempo novo, um tempo de vitórias. Tenho certeza que será um ano vencedor, como já tem sido, mas é o momento de conquistar grande coisas. Com o trabalho que tem sido feito aqui, não só da diretoria, mas de toda a comissão e de todo o grupo, tenho certeza que esse ano nós vamos colher coisas boas", afirmou Diogo Barbosa.

Ainda durante a pré-temporada, na Flórida, nos Estados Unidos, o defensor de 32 anos tinha afirmado que almejava um título de peso pelo novo clube. Dentre os motivos para aceitar a proposta e acreditar no sucesso do projeto, Diogo aponta o trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda e a ascensão do Fortaleza nos últimos anos.