Fortaleza fecha patrocínio master recorde de R$ 65 milhões com casa de apostas

Fortaleza vai estampar bet brasileira como patrocinador master até 2026 / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O Fortaleza terá outra casa de apostas como patrocinadora master até o fim de 2026. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici firmou acordo por dois anos com a CassinoBet, que desembolsará um valor total de R$ 65 milhões (R$ 32,5 milhões por temporada) para estampar o principal espaço do uniforme tricolor e também outras propriedades. O contrato com a bet ainda tem bônus que podem fazer o montante total do patrocínio chegar a R$ 70 milhões. A coluna Fernando Graziani, do O POVO, já havia informado que o Tricolor almejava um novo acordo que girasse em torno de R$ 30 a R$ 35 milhões por ano, meta alcançada com a CassinoBet.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A assinatura e o anúncio da parceria devem ocorrer ainda nesta semana. A estreia da marca na camisa deve ocorrer diante do Floresta, no próximo 1º, ou contra o Sport, na terça-feira, 4. A data será definida após a oficialização do contrato. O acerto com a CassinoBet foi divulgado inicialmente pelo influencer Saulo Alves, do Canal Glória e Tradição.

Este será o maior patrocínio da história do futebol cearense e o segundo maior do Nordeste, atrás apenas do Bahia, que firmou, na semana passada, acordo de R$ 80 milhões com a Viva Sorte por duas temporadas — ou seja, R$ 40 milhões em cada ano. De acordo com a previsão orçamentária divulgada pelo clube no último dia 14, o Fortaleza EC SAF projeta arrecadar R$ 111,3 milhões com receitas comerciais, o que engloba patrocínios, programa de sócio-torcedor e licenciamento. Camisa Eiffel, terceiro uniforme do Fortaleza Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC