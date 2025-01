Diogo Barbosa elogia treinos de Vojvoda e almeja "título grande" pelo Fortaleza

Lateral-esquerdo Diogo Barbosa em treino da pré-temporada do Fortaleza em Port Saint Lucie / Crédito: Viktor Araújo/FEC

Reforço para 2025, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa explicou a opção pelo Fortaleza após deixar o Fluminense, destacou os treinamentos comandados pelo técnico Juan Pablo Vojvoda na pré-temporada em solo norte-americano e afirmou que a equipe do Pici pode conquistar um "título grande" neste ano. Após duas temporadas no Tricolor das Laranjeiras, o defensor de 32 anos acertou com o Tricolor do Pici até o fim de 2026. Alvo antigo do Leão, Diogo exaltou a evolução do clube nos últimos anos, ressaltou a importância da conversa com os dirigentes para aceitar o projeto e afirmou que o objetivo em 2025 é faturar "algo grande".

"Não foi a primeira vez. Eu tive algumas conversas há um ano, dois anos. Dessa vez, o que me levou a vir foi o quanto eles mostraram me querer ter aqui, que eu estivesse aqui, que fizesse parte desse grupo. É um ano que todos nós temos muita esperança de ser um ano muito bom, pode ser um ano que a gente pode conquistar algo grande, um título grande", apontou o lateral, em entrevista à TV Leão, canal do clube no YouTube.

Há cerca de dez dias sob o comando de Vojvoda, Diogo Barbosa destacou a intensidade dos trabalhos como principal característica da comissão técnica argentina, traçando uma comparação com outros treinadores que teve ao longo da carreira. "Para mim, o diferente dos outros (treinadores) é a intensidade. Ele (Vojvoda) trabalha bastante intensidade, é um time que é muito vertical, quando rouba a bola, já vai direto para o ataque em poucos toques. É um time muito intenso para atacar, muito intenso para defender. Para mim, a diferença dos outros treinadores que eu peguei para o Juan é a intensidade do trabalho no dia a dia", elogiou o defensor. O lateral-esquerdo, que já defendeu clubes como Sport, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio, iniciou os trabalhos com o elenco do Fortaleza no último dia 8, ainda na Capital, no início da pré-temporada. Desde o último sábado, 11, está na Flórida, nos Estados Unidos. Neste fim de semana, o Tricolor enfrentará o Miami United e o Chicago Fire pela Orlando Cup.