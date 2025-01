Fortaleza fará homenagem ao cantor Fagner em jogo pela Copa do Nordeste

O uniforme utilizado pelo Leão do Pici na edição da Copa do Nordeste desta temporada será em alusão aos 50 anos de carreira do músico, torcedor ilustre do clube

Como de costume, o Fortaleza jogará a Copa do Nordeste com um uniforme personalizado. Para 2025, o manto fará alusão à Fagner , como forma de homenagear os 50 anos de carreira do cantor. O músico entrará em campo com os atletas do Tricolor e será recepcionado pelos torcedores presentes no PV.

Na noite desta quinta-feira, 23, às 19 horas, Fagner viverá um momento especial no Estádio Presidente Vargas, minutos antes da partida entre Fortaleza e Moto Club-MA , pela Copa do Nordeste. Isso porque o cantor, que é torcedor ilustre do Leão do Pici, receberá uma homenagem do clube cearense.

"Fagner, se não tivesse sido cantor, teria sido jogador e dos bons. Nós temos muito orgulho de homenageá-lo neste momento, 50 anos de uma carreira brilhante, internacional. De um artista que encanta a todos, com uma produção autoral grandiosa, com inúmeras parcerias e com a voz e um jeito de cantar inconfundível. E o Fortaleza é que se sente homenageado em poder, em uma das suas camisas, eternizar em vida Raimundo Fagner, que é um personagem muito marcante na nossa história, e que em todos os jogos na Arena Castelão, ecoa sua voz com a Oração de São Francisco", disse Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, quando o uniforme foi lançado, no dia 11 de janeiro.



Além do tributo para Fagner, o momento também representará a estreia oficial do Fortaleza neste ano. O clube fez boa parte da pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos, e inicia seu calendário de competições contra o time maranhense, em duelo da primeira rodada do Nordestão – torneio que o Leão é o atual campeão.

David Luiz é outra presença ilustre no Presidente Vargas

Recepcionado com festa no aeroporto, na madrugada da última terça-feira, 21, o zagueiro David Luiz terá o primeiro contato com a torcida do Fortaleza no estádio, mas ainda sem jogar: nesta quinta-feira, 23, antes do jogo contra o Moto Club-MA, o camisa 23 será apresentado aos tricolores no PV.