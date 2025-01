Fortaleza lança uniforme da Copa do Nordeste em homenagem à carreira de Fagner

Uniforme tricolor da Copa do Nordeste 2025 homenageia Fagner / Crédito: Divulgação/Fortaleza

O Fortaleza divulgou neste sábado, 11, o uniforme oficial que será usado pelo time na Copa do Nordeste 2025. A nova camisa faz alusão aos cinquenta anos de carreira de Raimundo Fagner, um dos torcedores mais ilustres do Leão do Pici. Assinada pela Volt e ornada com detalhes únicos, a camisa conta com um trecho da oração de São Francisco de Assis na parte interna da gola. Na barra, o uniforme leva a assinatura do músico cearense. Além disso, as primeiras mil unidades do novo uniforme terão um patch especial.

Com valores a partir de R$ 329,99, a pré-venda do uniforme acontece apenas de forma virtual por meio da loja online do clube até o dia 14 de janeiro. Já as vendas presenciais acontecerão nas lojas oficias do Fortaleza a partir do dia 1º de fevereiro.