Fortaleza encaminha processo de registro da SAF na CBF; entenda

O Fortaleza está em processo de registro da SAF Sociedade Anônima do Futebol do clube junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), apurou o Esportes O POVO. O Tricolor já encaminhou a documentação e aguarda o andamento do trâmite burocrático por parte da entidade máxima do futebol nacional.

O Fortaleza EC SAF é responsável por gerir o departamento de futebol do Leão — profissional, feminino e categorias de base. Os direitos esportivos — isto é, as vagas nas competições — e os contratos dos atletas serão transferidos da associação para a SAF na CBF e na Federação Cearense de Futebol (FCF).