Delegação do Fortaleza desembarca na capital após pré-temporada nos EUA

A delegação do Fortaleza desembarcou na capital cearense, nesta segunda-feira, 20. O Leão do Pici chega em terras alencarinas após a disputa da Orlando Cup , torneio de pré-temporada disputado nos Estados Unidos.

O primeiro vôo fez escala em Brasília antes de chegar ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, enquanto o segundo fez uma parada no Rio de Janeiro.

O tricolor não divulgou quais atletas ou membros da comissão técnica embarcaram em cada linha aérea, mas informou que a maioria deles voltou no primeiro avião e explicou que o critério da divisão em duas aeronaves foi baseado no número de passagens disponíveis.

Já em solo alencarino, o elenco do Fortaleza ganhou o resto do dia de folga e se reapresentará nesta terça-feira, 21, no Centro de Excelência Alcides Santos, às 16 horas.