Descobridor de joias do Palmeiras relembra época de David Luiz no Vitória: "Líder nato"

João Paulo Sampaio, que comandou David nas categorias de base do Rubro-Negro, explica mudança de posição para a zaga e elogia novo reforço do Fortaleza: "Muito trabalhador e carismático"

A volta de David Luiz ao futebol nordestino depois de 18 anos ocorre em circunstâncias bem diferentes em relação a quando começou a carreira no Vitória. Jogador com trajetória internacional, o novo reforço do Fortaleza deu os primeiros passos no Rubro-Negro, onde quase foi dispensado, foi "salvo" por um profissional do clube e mudou de posição para deslanchar no futebol, rumando para a Europa pouco tempo depois.

O profissional que evitou a saída de David Luiz da base do clube baiano foi João Paulo Sampaio, hoje coordenador das categorias de base do Palmeiras e responsável por descobrir as principais joias mais recentes do futebol brasileiro, Estêvão e Endrick. À época, João Paulo era auxiliar técnico do sub-20 do Vitória e comandou a equipe sub-18 em uma competição em 2005.