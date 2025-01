"Etapa muito linda da minha carreira", diz David Luiz sobre acerto com Fortaleza

Zagueiro David Luiz no jogo Flamengo x Corinthians, no Maracanã, pela final da Copa do Brasil 2022 / Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Anunciado como novo reforço do Fortaleza para as temporadas de 2025 e 2026, nesta segunda-feira, 20, o zagueiro David Luiz falou pela primeira vez como jogador do Tricolor, em entrevista à TV Leão, canal oficial do clube. O ex-jogador do Flamengo, falou sobre a importância de fechar com o Leão do Pici, destacando ter adquirido conhecimento sobre o clube.

"É uma etapa muito linda da minha carreira. É um acerto muito bem pensado e sentido, de uma forma muito racional, mas sem deixar de ser emocional também por tudo que eu conheci do Fortaleza nos últimos anos através do Marcelo Paz e de todos amigos que tenho em Fortaleza. Sempre fizeram questão de me mostrar muito do que é o Fortaleza, da torcida e sua paixão", disse.

O atleta experiente está com 37 anos. Mesmo assim, David deixou clara sua ambição em conquistar títulos com o Leão e a possibilidade de fazer história. "Poderia pensar como muitos outros pensam na minha idade, já estabilizado, pensando só na minha família e no meu bem-estar, sem tanto comprometimento e responsabilidade. Eu não quero isso". "Eu estou com a mesma ambição de quando eu não tinha nenhum título na carreira. Vou lutar bastante para poder fazer história em um time que vem se estabilizando e construindo isso. Espero que a gente possa desfrutar do melhor do esporte, que é conquistar títulos", falou. Carreira de David Luiz Revelado pelo Vitória, o zagueiro rumou ainda jovem para a Europa, onde construiu carreira. Defendeu Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal antes de retornar ao Brasil em 2021 para vestir a camisa do Flamengo.