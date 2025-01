David Luiz fala sobre busca por títulos no Fortaleza: "Venho para ajudar"

“Me senti emocionado desde o momento em que desci do avião. O mínimo que eu vou poder fazer é me dedicar todos os dias e lutar bastante por essa torcida. [...] Estou muito feliz de estar no Fortaleza e ter essa oportunidade. Se Deus quiser, vamos coroar essa passagens com títulos, que é o que o Fortaleza merece”, disse o zagueiro.

Jogador do Fortaleza , David Luiz desembarcou na capital alencarina na madrugada desta terça-feira, 21, no Aeroporto internacional Pinto Martins. Durante sua chegada, o jogador foi recepcionado nos braços da numerosa torcida presente.

A experiência do jogador e o perfil de liderança foram as carcterísticas que despertaram o interesse do Leão do Pici. David Luiz chega ao clube após longas sondagens do Tricolor.