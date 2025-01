Fortaleza encaminha rescisão de Galhardo; atacante negocia com Athletic-MG, da Série B

O atacante tinha contrato com o Leão do Pici até o final de 2025, mas chegou em um acordo com o clube para antecipar o término do vinculo

O contrato de Thiago Galhardo com o Fortaleza vai até o final deste ano, mas as partes chegaram em um acordo para antecipar o término do vínculo. Em 2024, o atacante chegou a disputar 11 partidas pelo Leão, recorte em que anotou três gols, mas perdeu espaço no elenco comandado por Vojvoda e foi emprestado para o Goiás, onde disputou a Série B.

Fora dos planos do Fortaleza para 2025, o atacante Thiago Galhardo tem rescisão encaminhada com o Leão do Pici e negocia a ida em definitivo para o Athletic, de Minas Gerais, que disputou a Série C na temporada passada e conquistou o acesso à segunda divisão. A informação foi dada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pelo Esportes O POVO .

Vale ressaltar que Galhardo esteve entre as vítimas do atentado no Recife, quando torcedores do Sport jogaram pedras e bombas no ônibus que levava a delegação do Fortaleza. Na época, o atacante revelou ter ficado com trauma psicológico e crise de ansiedade.

Galhardo brilhou no Fortaleza em 2022 e 2023

Galhardo teve momentos de protagonismo no Fortaleza em 2022, seu ano de estreia no clube. Naquela ocasião, o jogador teve papel importante na arrancada do Leão na Série A, que escapou da lanterna da tabela e conquistou vaga na Libertadores.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube