Fortaleza encara o Miami United em primeiro amistoso nos Estados Unidos

Técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, junto com seus auxiliares, durante pré-temporada nos EUA / Crédito: Viktor Araújo / Fortaleza EC

Concluídos os dias de treinamento em Orlando, nos Estados Unidos, onde o Fortaleza realiza sua pré-temporada – algo inédito na história do clube –, o Leão terá, neste final de semana, dois amistosos antes de retornar ao Brasil. O primeiro será diante do Miami United, neste sábado, 18, às 16 horas de Brasília, e 14 horas da Flórida, no Resort Sandpiper Bay, local em que o time cearense está hospedado. O elenco e a comissão técnica do Tricolor desembarcaram no sábado passado, 11, nos Estados Unidos, como time convidado para disputar a Orlando Cup. A estadia na Flórida serviu para o técnico Juan Pablo Vojvoda preparar a equipe visando o calendário da temporada de 2025, que contará com as disputas do Cearense, Nordestão, Copa do Brasil, Série A e Libertadores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na quinta-feira passada, 16, o elenco e comissão técnica do Tricolor do Pici ganhou folga. Vojvoda, por exemplo, aproveitou o dia livre para ir com a família visitar parques de diversão em Orlando. Nesta sexta-feira, 17, entretanto, a rotina normal de atividades foi retomada e o clube fez o último treino antes do confronto contra o Miami United.