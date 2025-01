Fortaleza acerta contratação por empréstimo do zagueiro Gastón Ávila

O Fortaleza fechou a quinta contratação para a temporada 2025 e deve realizar o anúncio oficial em breve. O clube do Pici selou acordo com o zagueiro argentino Gastón Ávila, do Ajax-HOL, por empréstimo de um ano. A informação foi divulgada pelo jornal holandês De Telegraaf e confirmada pelo Esportes O POVO.

No último sábado, 11, em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, afirmara que o clube "acompanha" o defensor de 23 anos e aguarda uma definição do time europeu em meio à negociação. Os tricolores já esperavam uma resposta nos últimos dias, tanto dos holandeses quanto do estafe do jogador.