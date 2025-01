Gastón Ávila não irá para os EUA e vai se apresentar ao Fortaleza no Brasil

Zagueiro Gastón Ávila vai defender o Fortaleza na temporada 2025 / Crédito: Divulgação/AFC Ajax

Acertado com o Fortaleza para a temporada 2025, o zagueiro argentino Gastón Ávila aguarda o desfecho burocrático da transação entre o Tricolor e o Ajax, da Holanda, para se apresentar ao novo clube, o que não ocorrerá na pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, e sim na capital cearense, apurou o Esportes O POVO. O Leão ficará até o próximo domingo, 19, na América do Norte. Diante do prazo curto, o clube e o estafe do jogador entenderam que seria mais prático ele rumar diretamente para Fortaleza e iniciar os trabalhos com todo o elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda a partir da próxima semana. Gastón Ávila vinha participando dos treinos do Ajax.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O defensor de 23 anos será emprestado pela equipe europeia por um ano, com opção de compra fixada. Ávila é um jogador que está no radar do Fortaleza desde que se destacou pelo Rosario Central, da Argentina. Nos últimos anos, o Tricolor manifestava interesse em contratá-lo, mas não conseguia concretizar negócio.

O zagueiro argentino foi comprado por 12,5 milhões de euros pelo Ajax, em agosto de 2023, e assinou contrato até junho de 2028. O perfil de defensor construtor, com qualidade técnica na saída de bola, e o fator de ser canhoto, além da idade, fazem Ávila ser valorizado no mercado da bola. Ele também atua como lateral-esquerdo. Em janeiro de 2024, Gastón Ávila lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que o tirou dos gramados ao longo de todo o ano. A última vez que atuou foi em 21 de dezembro de 2023, pelo Ajax B. Pelo clube holandês, naquela mesma temporada, foram apenas oito jogos no time principal. O Fortaleza conta com Brítez, Cardona, Kuscevic e Titi para o setor no elenco atual. O Leão também tem acordo encaminhado com o experiente David Luiz.