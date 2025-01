CEO do Fortaleza revela bastidores da contratação de Lucca Prior, destaque do sub-20

Contratado para o time sub-20 em setembro do ano passado, o meia Lucca Prior está integrado ao elenco profissional do Fortaleza na Flórida, nos Estados Unidos, onde está sendo realizada a pré-temporada. Em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, no último sábado, 11, o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, revelou bastidores da contratação do camisa 10.

Formado nas categorias de base do Athletico-PR, o meio-campista de 20 anos foi campeão cearense sub-20 pelo Tricolor — inclusive com gol no Clássico-Rei da final — e também disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes e a Taça Fares Lopes. Neste ano, antes de rumar para os EUA, atuou duas vezes pela Copinha e anotou um tento.