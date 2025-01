Nos pênaltis, Fortaleza bate América-MG e enfrenta o Ituano na 3ª fase da Copinha

Com emoção, o Fortaleza se classificou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, nesta segunda-feira, 13, ao bater nos pênaltis em 3 a 1 o América-MG, com duas defesas do goleiro Luizão. No tempo regulamentar, as equipes empataram em 1 a 1 no estádio Gabriel Marques da Silva, em jogo válido pela segunda fase do certame nacional. O gol da equipe mineira foi marcado por Zizero aos 40 minutos do primeiro tempo, enquanto Quancoo deixou tudo igual para o Leão.

O Leão do Pici chegou ao embate com significativos desfalques, já que, além de jogadores com sintomas gripais, o zagueiro Gustavo Mancha, o meia Lucca Prior e o centroavante Kauê Canela foram relacionados para participar do período de treinos do time oficial em Orlando, nos Estados Unidos, quando o Tricolor do Pici irá participar da Orlando Cup, e se ausentaram do torneio de base.