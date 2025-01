Fortaleza negocia contratação de Gastón Ávila e espera resposta nesta sexta, 10

Zagueiro Gastón Ávila em treino do Ajax / Crédito: AFC Ajax

Além da negociação em curso com David Luiz, o Fortaleza trabalha em outra frente para reforçar a zaga para 2025. O clube do Pici fez investida pelo jovem argentino Gastón Ávila, que está no Ajax, da Holanda, e espera uma resposta do jogador nesta sexta-feira, 10, apurou o Esportes O POVO. A informação sobre a negociação do Tricolor por Gastón Ávila foi informada inicialmente pelo influencer Saulo Alves, do Canal Glória e Tradição. O Leão tenta o empréstimo do zagueiro de 23 anos e aguarda definição também por parte do estafe de Gastón, o que deve ocorrer até esta sexta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em meio às conversas com o Fortaleza, o agente do argentino está retornando de viagem de férias e vai conversar com o jogador ao retomar as atividades de maneira integral para decidir o futuro. Recuperado de grave lesão, o camisa 30 voltou aos treinos com o elenco do Ajax na última quinta-feira, 2, mas não participou do amistoso contra o Stuttgart-ALE, no domingo, 5.

Ávila é um jogador que está no radar do Fortaleza desde que se destacou pelo Rosario Central, da Argentina. Nos últimos anos, o Tricolor manifestava interesse em contratá-lo, mas não conseguia concretizar negócio. Desta vez, a possibilidade é mais viável, já que os holandeses aceitam um empréstimo. Ele também interessa a equipes do México. O zagueiro argentino foi comprado por 12,5 milhões de euros pelo Ajax, em agosto de 2023, e assinou contrato até junho de 2028. O perfil de defensor construtor, com qualidade técnica na saída de bola, e o fator de ser canhoto, além da idade, fazem Ávila ser valorizado no mercado da bola. Ele também atua como lateral-esquerdo. Zagueiro Gastón Ávila tem contrato com o Ajax até junho de 2028 Crédito: AFC Ajax