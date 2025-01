Fortaleza alinha acordo e encaminha contratação do zagueiro David Luiz

Zagueiro David Luiz no jogo Flamengo x Corinthians, no Maracanã, pela final da Copa do Brasil 2022 / Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Fortaleza deve concretizar em breve mais uma contratação para o sistema defensivo visando a temporada 2025, desta vez com um status de maior relevância. O Esportes O POVO apurou que o Tricolor alinhou acordo com o experiente zagueiro David Luiz, ex-Flamengo, e avançou por um acerto até o fim do ano.

O jogador de 37 anos também esteve na mira de Vasco, Corinthians e Cruzeiro, além de equipes do exterior, como o Olympiacos, da Grécia, mas gostou do projetado apresentado pelo Leão do Pici. O camisa 23 já atuou com o goleiro Santos e o atacante Marinho, que estão no elenco do Fortaleza, na época do Flamengo.

As partes agora devem proceder para os ajustes finais da parte contratual e trocar documentos para a assinatura do vínculo. O zagueiro aproveitou os últimos dias para analisar as possibilidades para o futuro da carreira e tomar uma decisão. O Fortaleza vê David como um jogador experiente, multicampeão e com espírito de liderança, valências que agregariam ao elenco de Juan Pablo Vojvoda para esta temporada. Além disso, o Leão entende que o atleta ainda desempenha em bom nível técnico e que com zelo quanto à parte física, evitando maiores desgastes, é possível tê-lo saudável ao longo de 2025, sem muitas lesões. No mês passado, David Luiz participou de um "racha" no Centro de Excelência Alcides Santos ao lado do dirigente tricolor e reuniu amigos em Uruaú, praia do Litoral Leste do Ceará.

Zagueiro David Luiz no jogo Botafogo x Flamengo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Paula Reis / Flamengo Gol marcante no Castelão David Luiz tem boas lembranças da Arena Castelão, palco dos jogos do Fortaleza. Na Copa do Mundo de 2014, o zagueiro anotou belo gol de falta na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, pelas quartas de final. Números de David Luiz no Flamengo 2021: 10 jogos

10 jogos 2022: 47 jogos e 1 assistências

47 jogos e 1 assistências 2023: 39 jogos, 1 gol e 1 assistência

39 jogos, 1 gol e 1 assistência 2024: 36 jogos e 3 gols A carreira de David Luiz Revelado pelo Vitória, o zagueiro rumou ainda jovem para a Europa, onde construiu carreira. Defendeu Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal antes de retornar ao Brasil em 2021 para vestir a camisa do Flamengo.