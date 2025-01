Fora da pré-temporada, goleiro Santos, do Fortaleza, vira alvo do Athletico-PR

O arqueiro não faz parte dos planos da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda e está à disposição para uma negociação. O Tricolor prioriza uma venda ou empréstimo com opção de compra fixada e não deve dificultar a saída do paraibano de 34 anos, que tem contrato no Pici até o fim de 2026 .

Ausente da pré-temporada do Fortaleza na Flórida, nos Estados Unidos, o goleiro Santos entrou na mira do Athletico-PR, clube onde já jogou e se destacou. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Esportes O POVO . As partes abriram conversas para tentar chegar a um acordo.

Para este ano, além de contar com o titular João Ricardo, o Leão contratou o goleiro Brenno, ex-Grêmio, e ainda tem Magrão no grupo.

Velho conhecido da equipe paranaense e sem espaço no Fortaleza, Santos vê com bons olhos a oportunidade de retornar a Curitiba (PR) para voltar a jogar e ter protagonismo com a mesma camisa que viveu o melhor momento da carreira. Recentemente, os dois clubes fizeram negócio pelo lateral-direito Dudu, que vai defender o Furacão .

O Athletico-PR busca goleiro no mercado da bola após encaminhar a venda de Léo Linck para o Botafogo. A ideia do clube rubro-negro é ter outro nome na posição para concorrer com Mycael, de 20 anos, na temporada em que o Furacão disputará a Série B.

A trajetória de Santos no Fortaleza

Contratado sob grande expectativa no início de 2024, o camisa 23 não conseguiu se firmar no Tricolor e acabou preterido. Foram apenas quatro partidas disputadas e algumas ofertas no mercado da bola na janela de transferências do meio do ano — de Corinthians e Santos, por exemplo —, mas o clube emitiu comunicado à época informando que "o goleiro Santos não está disponível para negociações no mercado".

Antes reserva imediato de João Ricardo, Santos figurou no banco pela última vez no dia 21 de agosto, na vitória por 3 a 1 sobre o Rosario Central-ARG, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Depois disso, Kozlinski e Magrão se tornaram as opções imediatas.