Sport insiste por volante Zé Welison, do Fortaleza, e faz nova proposta

Volante Zé Welison no jogo Fortaleza x LDU, no Estádio Domingo Burgeño, pela final da Copa Sul-Americana 2023 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

As conversas que envolvem Fortaleza, Sport e Zé Welison há cerca de um mês seguem em andamento, mas sem grande mudança de cenário. O Rubro-Negro insiste na tentativa e apresentou nova proposta, o Tricolor conta com o jogador e só deseja vender em caso de proposta vantajosa e o volante segue rotina de treinos na pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos. O Leão da Ilha do Retiro está disposto a pagar R$ 5,5 milhões para adquirir o camisa 17, que assinaria contrato por quatro temporadas — isto é, até o fim de 2028. As cifras foram informadas pelo jornalista Venê Casagrande. Anteriormente, os pernambucanos tinham sinalizado desembolsar R$ 5 milhões.

Zé Welison faz parte dos planos da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda e só seria liberado para um concorrente direto em caso de um bom valor. O meio-campista de 29 anos segue integrado ao elenco e participa normalmente dos treinos na América do Norte. O jogador vê com bons olhos a oferta do Sport, onde seria titular, mas está satisfeito no Pici.

As opções de volante no elenco do Tricolor são Pedro Augusto, Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Kauan, Zé Welison e o recém-chegado Pol Fernández. O clube ainda deve buscar mais uma peça para repor a saída de Hércules, vendido para o Fluminense. A carreira de Zé Welison Revelado pelo Vitória, o volante atuou pelo clube baiano até 2018, quando se transferiu para o Atlético-MG. O meio-campista não conseguiu se firmar no Galo, apesar de ter sido bastante utilizado em 2019, e rumou para o Botafogo em 2020. Zé Welison não teve tanto espaço no Glorioso e se transferiu para o Sport, onde fez 33 jogos, dois gols e uma assistência em 2021. O desempenho o levou a ser contratado pelo Fortaleza na temporada seguinte, tornando-se peça bastante utilizada por Vojvoda.