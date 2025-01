Fortaleza não relaciona goleiro Santos para pré-temporada nos EUA

Goleiro Santos em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Sem espaço no elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda, o goleiro Santos não viajará com a delegação do Fortaleza para a pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 10. O arqueiro de 34 anos ficou fora da lista de relacionados por opção do clube e manterá rotina de treinos no Centro de Excelência Alcides Santos. Para este ano, além de contar com o titular João Ricardo, o Leão contratou o goleiro Brenno, ex-Grêmio, e ainda tem Magrão no grupo — Maurício Kozlinski rumou para o Vila Nova. Santos não está nos planos da comissão técnica e recebeu algumas consultas para 2025, mas as conversas não avançaram e ele segue no Fortaleza, com o qual tem contrato até o fim de 2026.

Contratado sob grande expectativa no início de 2024, o camisa 23 não conseguiu se firmar no Tricolor e acabou preterido. Foram apenas quatro partidas disputadas e algumas ofertas no mercado da bola na janela de transferências do meio do ano — de Corinthians e Santos, por exemplo —, mas o clube emitiu comunicado à época informando que "o goleiro Santos não está disponível para negociações no mercado".

Santos chegou ao Pici em janeiro do ano passado, comprado do Flamengo por 1 milhão de dólares (R$ 4,8 milhões na cotação da época) e entrou em campo quatro vezes, todas na campanha do tricampeonato da Copa do Nordeste: vitórias sobre River-PI e Altos-PI e empates com Sport e Botafogo-PB. Foram 323 minutos jogados e três gols sofridos. A delegação do Fortaleza embarca na tarde de sexta-feira rumo a Port Saint Lucie, na Flórida, onde realizará período de treinos em um resort e depois terá a disputa da Orlando Cup, nos dias 18, contra o Miami United, e 19, diante do Chicago Fire. A carreira de Santos Cria do Athletico-PR, o goleiro paraibano defendeu o Furacão de 2011 a 2022 e disputou 258 jogos, conquistando três títulos do Campeonato Paranaense (2016, 2018 e 2020), dois da Copa Sul-Americana (2018 e 2021) e um da Copa do Brasil (2019). Além disso, foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2021.