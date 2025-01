Queria no seu time? Veja jogadores livres no mercado da bola

Alguns nomes chegaram a ser especulados no futebol cearense, como é o caso do zagueiro David Luiz, ex-Flamengo, que teve o nome ligado ao Fortaleza nas últimas semanas. Após a saída do Flamengo, o atleta de 37 anos despistou especulações sobre seu futuro e admitiu ser improvável um acerto com o Vasco, que compõe a lista de clubes interessados no defensor.

Às vésperas do início da temporada 2025, os times brasileiros se movimentam no mercado de transferências em busca de formar o elenco ideal para alcançar seus objetivos. Em meio ao concorrido mercado da bola, jogadores de destaque seguem livres após o fim de contrato na última temporada.

Outro jogador renomado que segue com o futuro incerto no futebol é o lateral Marcelo, de 36 anos. Após rescindir contrato com o Fluminense no início de dezembro em saída polêmica, o jogador, que havia retornado ao Brasil em 2023, vive uma situação indefinida. Sem contato avançado com nenhum clube até o momento, o defensor já foi especulado em times como São Paulo e Nacional-URU.

O atacante Vargas, de 35 anos, também segue livre no mercado após não ter renovado contrato com o Atlético-MG. O jogador tentou estender vínculo com o clube, mas ficou de fora dos planos para 2025. Na última temporada, o chileno somou nove gols e três assistências em 38 jogos. Atualmente, clubes como Internacional e Universidad de Chile sondam o jogador.

O volante Fernandinho, de 39 anos, também aparece livre no mercado após encerrar sua passagem pelo Athletico-PR, clube que defendeu desde 2022. Após 117 partidas, 13 gols e 15 assistências, o jogador não recebeu propostas de renovação. Ídolo do Manchester City e referência no futebol brasileiro, o meio-campista ainda não definiu o futuro, mas tem seu nome atrelado ao elenco do Santos para 2025.

Endossando a lista de jogadores livres no mercado da bola, Felipe Melo, de 41 anos, também segue sem vínculo após deixar o Fluminense. O atleta recebeu uma oferta do clube para atuar em um cargo fora dos gramados, auxiliando na transição de jovens da base para o profissional, mas recusou a proposta, preferindo permanecer nos gramados. O volante desejava ficar no Flu até o Mundial de Clubes, mas o plano foi descartado.

Ex-Grêmio, o atacante Diego Costa, de 37 anos, está sem vínculo após não ter renovado com o Tricolor Gaúcho. O jogador, com vasta experiência no futebol europeu, chegou ao Imortal no início da temporada anterior sob boas expectativas ao terminar o Campeonato Gaúcho como artilheiro, entretanto, não seguiu o ritmo após sofrer uma lesão. O jogador tem sido alvo de times como Sport e Nacional-URU.

Nikão, ex Athletico-PR, está livre no mercado após o empréstimo ao São Paulo na última temporada. O atacante de 32 anos, que tem passagem pelo Ceará, ganhou destaque ao fazer boas campanhas com a camisa do Furacão, onde se tornou ídolo da torcida. O rebaixamento do clube para a Série B e a manutenção do alto salário do atleta foram os principais fatores que evitaram a permanência do jogador.

O zagueiro Rodrigo Caio, de 31 anos, tem futuro incerto após o fim do contrato com o Flamengo. Emprestado ao Grêmio na última temporada, o jogador disputou apenas cinco jogos e teve uma passagem discreta marcada por constantes lesões, principal razão de sua saída do Rubro-Negro. Livre no mercado, ele está na mira do Coritiba.