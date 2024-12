Fortaleza negocia a contratação do zagueiro David Luiz, ex-Flamengo, diz jornalista

O defensor de 37 anos é amigo pessoal de Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, e não renovou com o clube carioca, onde estava desde 2021

Atento às oportunidades do mercado da bola, o Fortaleza abriu conversas com o zagueiro David Luiz, que não renovou com o Flamengo para a temporada de 2025 e está livre para assinar com qualquer clube, sem necessidade de investimento financeiro. A informação é do jornalista Venê Casagrande, do SBT.

David Luiz, inclusive, esteve recentemente na capital cearense curtindo férias e participou de um “rachão” promovido por Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, no Centro de Excelência Alcides Santos, sede do clube tricolor. Os dois posaram juntos para fotos – o zagueiro estava vestido com um colete de treino do Leão.