Calebe participa de chá revelação da filha de Neymar e celebra: "Dia abençoado"

O evento contou com a presença de familiares e amigos do casal e revelou o sexo da segunda filha de Neymar e Bruna Biancardi

Durante as férias, o meia Calebe, do Fortaleza, esteve presente no chá de revelação da filha do atacante Neymar, do Al Hilal, da Arábia Saudita, com a influenciadora Bruna Biancardi. A presença do jogador no evento ocorreu porque sua namorada, Sarah Beatriz, realizou uma cantou na ocasião — a mesma é cantora gospel.

A celebração foi realizada em Mangaratiba, no interior do Rio de Janeiro, na residência de Neymar. Calebe registrou o momento nas redes sociais, compartilhando uma foto ao lado do jogador da seleção brasileira e descrevendo o encontro como um "dia abençoado".