Fortaleza monitora Zé Rafael, volante do Palmeiras

Meio-campista vira alvo no mercado da bola após perder espaço no time de Abel Ferreira em 2024. Tricolor tem interesse caso Verdão aceite negociá-lo

O clube paulista deve receber propostas pelo paranaense de 31 anos, que, a princípio, está nos planos de Abel Ferreira para 2025. No cenário atual, somente uma proposta considerada irrecusável faria Zé Rafael deixar o Palmeiras. Santos, Fluminense e Bahia também desejariam contar com o volante a partir da próxima temporada.

Antes titular absoluto, Zé Rafael perdeu espaço em 2024 devido às lesões e viu Richard Ríos assumir o posto. O volante disputou 37 jogos e deu quatro assistências para gols. Ele tem contrato até dezembro de 2026 com o Palmeiras. Na próxima temporada, o time paulista terá um calendário cheio, inclusive com o Super Mundial de Clubes, o que pode pesar na situação do camisa 8.

Para 2025, o Fortaleza já reforçou o meio-campo com a contratação do argentino Pol Fernández, do Boca Juniors, e tenta Danilo Barbosa, do Botafogo — também em disputa com Bahia e Santos. Por outro lado, deve vender Hércules e vê interesse de outros times por Zé Welison.

Lucero e Zé Rafael disputam lance no jogo Palmeiras x Fortaleza, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A carreira de Zé Rafael

Cria do Coritiba, Zé Rafael ainda passou pelo Novo Hamburgo-RS antes de se destacar no Londrina, em 2016, quando chamou atenção do Bahia. Contratado pelo Esquadrão no ano seguinte, foi titular absoluto e um dos principais nomes por duas temporadas, o que o levou ao Palmeiras.