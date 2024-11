Botafogo vence Palmeiras, vira líder isolado e afasta Fortaleza do sonho do título

Gregore, volante do Botafogo, comemora gol marcado diante do Palmeiras Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Palmeiras viu sua sequência de três vitórias ser interrompida nesta terça-feira, 26, ao ser derrotado pelo Botafogo, por 3 a 1, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gregore, Savarino e Adryelson anotaram os gols do time carioca, no Allianz Parque, enquanto Richard Ríos fez para o Alviverde. A vitória do time carioca, que agora soma 73 pontos, afasta o Fortaleza do sonho do título da Série A do Braisleirão. Após o empate diante do Flamengo, o Leão ocupa a quarta colocação com 65 pontos somados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Briga pela liderança Com este resultado, o Verdão deixou a liderança, caiu para segundo lugar e viu o Botafogo abrir três pontos de vantagem na ponta da tabela. Dessa forma, o Alviverde se mantém com 70 pontos, enquanto o Glorioso tem 73 a duas rodadas do fim do Brasileirão.